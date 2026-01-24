Lazio, Romagnoli dice addio: saluti a tifosi e staff dopo la partita contro il Lecce

Dopo la partita contro il Lecce, Alessio Romagnoli ha salutato i tifosi della Lazio: lo aspetta l’Al-Sadd

Quella contro il Lecce, è stata quasi certamente l’ultima partita con la maglia della Lazio per Alessio Romagnoli.

Il difensore è al centro della trattativa con l’Al-Sadd di Roberto Mancini ma, nonostante ciò, è stato regolarmente convocato e impiegato per 90 minuti nella trasferta pugliese.

Il motivo l’ha spiegato Maurizio Sarri stesso nel prepartita: “Romagnoli è il giocatore che ci guida la linea difensiva, per me è irrinunciabile“.

Il difensore però si sta preparando per l’addio e, per questo, a fine partita ha salutato i tifosi e la squadra.

L’addio di Romagnoli

Come già raccontato, l’operazione non è chiusa, ma il giocatore ha espresso chiaramente la propria volontà e ha chiesto alla società di liberarlo, pur dando disponibilità per giocare quest’ultima partita. Per questo, a fine partita ha salutato tutti, a partire dai tifosi davanti alle telecamere. Poi negli spogliatoi è stata la volta di magazzinieri, massaggiatori, medici e tutto lo staff, oltre ovviamente ai compagni.

Nel post partita, inoltre, la Lazio gli ha anche dedicato un post sulla sua pagina Instagram, sotto cui il giocatore ha commentato: “Da sempre e per sempre nel mio cuore“. Un messaggio che sa d’addio.

La conferma di Marusic

L’ultima conferma, se ce ne fosse stato bisogno, arriva dal compagno Adam Marusic. Il difensore, ai microfoni di Sky ha risposto così:

“Romagnoli è molto importante per noi, vediamo cosa succederà. Sua ultima partita in maglia Lazio? Secondo me sì, ma è la società che decide”.