Lazio, da Romagnoli a Leite e Motta: il punto sul mercato

Dalla possibile partenza di Romagnoli al nome di Leite e l’arrivo di Motta in porta: tutti gli aggiornamenti di mercato sulla Lazio

Dopo aver chiuso per le cessioni di Castellanos e Guendouzi e l’ormai prossima di Mandas, continua a muoversi il mercato della Lazio.

Situazione da attenzionare è quella legata ad Alessio Romagnoli, con l’operazione con l’Al-Sadd che non è ancora chiusa. Il giocatore sta spingendo per partire, mentre il club vorrebbe trattenerlo fino a fine stagione. È braccio di ferro tra le parti.

Se dovesse partire l’italiano, tra i nomi valutati c’è quello di Diogo Leite. Il portoghese ha un contratto in scandeza a fine stagione con l’Union Berlino e i biancocelesti potrebbero portare subito il difensore nella Capitale pagando un indennizzo di 2 milioni e mezzo.

È invece chiusa la trattativa che porterà Edoardo Motta alla Lazio dalla Reggiana (proprio per sostituire Mandas, in partenza direzione Bournemouth dopo la gara contro il Lecce). Operazione a titolo definitivo per 1.2 milioni di euro (con il 50% che verrà girato alla Juventus) + il 5% sulla futura rivendita. Le visite mediche sono fissate per lunedì 26 gennaio.