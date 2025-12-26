Lazio, tra le priorità i rinnovi di Romagnoli e Gila: la situazione

La Lazio potrà tornare attiva sul mercato di gennaio, e tra le priorità ci sono i rinnovi di Gila e Romagnoli, rimasti in stand by in estate

La Lazio inizia a pensare al mercato di gennaio: il club biancoceleste potrà tornare attivo dopo il blocco nella sessione estiva.

Tra le priorità, come riportato da Matteo Petrucci di Sky Sport, ci sono anche le trattative per i rinnovi di alcuni giocatori, rimaste in stand by durante l’estate.

Tra questi ci sono Alessio Romagnoli e Mario Gila, entrambi in scadenza a giugno 2027, ma non solo.

Saranno da valutare anche le situazioni di giocatori che attendono un adeguamento, come Matteo Guendouzi.

Lazio, i numeri della coppia Gila-Romagnoli e la situazione sui rinnovi

Come dicevamo, tra le priorità della Lazio ci saranno anche i rinnovi di Romagnoli e Gila. I due difensori sono stati tra i più utilizzati dell’intera rosa, insieme anche a Guendouzi e Provedel. Con il blocco del mercato, i biancocelesti non hanno potuto lavorare neanche ai loro rinnovi, perciò da gennaio in poi la Lazio potrà affrontare meglio queste situazioni.

In questa prima parte di stagione, la difesa della squadra di Sarri è stata tra le più solide della Serie A: i biancocelesti hanno subito 11 reti, e solo la Roma ha fatto meglio con 10.