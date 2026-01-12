L’Al Sadd di Mancini insiste per Romagnoli
L’Al Sadd SC, squadra qatariota allenata da Roberto Mancini, vuole Alessio Romagnoli.
Il club di Doha, secondo nella Qatar Stars League, insiste per portare in Qatar il difensore nei prossimi giorni.
Difficile però un’apertura della Lazio alla trattativa.
Romagnoli, durante questa stagione, è stato impiegato in tutte le partite da Maurizio Sarri tranne due in cui era squalificato.