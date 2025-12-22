La Roma continua a lavorare per cercare di consegnare il prima possibile un attaccante a Gasperini: l’obiettivo numero uno è Zirkzee

Manca ancora poco più di una settimana all’inizio del calciomercato, ma c’è già chi da tempo lavora scrupolosamente per farsi trovare pronto ai nastri di partenza. Tra le tante squadre anche la Roma, che punta a regalare a Gian Piero Gasperini l’attaccante richiesto nelle ultime settimane.

I giallorossi, infatti, continuano a far fatica a segnare: basti pensare che nelle prime 16 giornate ha realizzato solamente 17 gol – di cui appena 3 da Dovbyk e Ferguson -, statistica che la rende (insieme alla Lazio) il peggior attacco tra le prime nove squadre in classifica.

Proprio per questo la società vuole correre ai ripari per migliorare il reparto offensivo, inseguendo diversi nomi che potrebbero fare al caso di Gasp. Nello specifico, l’obiettivo numero uno continua a essere Joshua Zirkzee, il quale ha trovato sin qui poco spazio in Inghilterra. Il Manchester United momentaneamente al prestito, ma potrebbe farlo in caso di inserimento di un obbligo di riscatto a condizioni reali – come la qualificazione in Champions League dei capitolini.

Allo stesso tempo, la lista di Massara presenta altri tre nomi: quelli di Lucca, Raspadori e Beto. Il primo potrebbe lasciare il Napoli qualora Lukaku dovesse dare garanzie fisiche, mentre per Raspadori dipende tutto da Simeone: il Cholo non è riuscito a dargli tanto spazio, ma lo stima e per questo la permanenza in Spagna non è da escludere. Per quanto riguarda Beto, invece, potrebbe aprirsi un’ipotesi di scambio con l’Everton che coinvolgerebbe anche Dovbyk.

Roma, Massara

Il rendimento degli obiettivi di mercato

Il mercato di gennaio, si sa, è quello delle opportunità. Proprio per questo il mirino di Massara è stato puntato verso quei giocatori che potrebbero far fare un salto di qualità al reparto offensivo della Roma ma che allo stesso tempo hanno giocato poco in questa stagione, e potrebbero dunque decidere di lasciare il loro club di appartenenza. Zirkzee, per esempio, ha giocato solamente 10 partite in Premier League di cui tre da titolare, per un totale di un gol segnato: l’olandese, nell’anno del Mondiale, potrebbe scegliere di cambiare aria per trovare più minuti.

Discorso simile per Lucca, il quale però è arrivato solo sei mesi fa a Napoli: l’ex Udinese – 2 gol tra Serie A e Coppa Italia – non ha pienamente convinto Conte e, con l’imminente ritorno a piena disposizione di Lukaku, può lasciare. Raspadori è stato invece inseguito a lungo in estate dall’Atletico Madrid, che alla fine è riuscito a convincere il Napoli a cederlo. Jack, però, non è riuscito a emergere nelle gerarchie di Simeone, che lo ha schierato solamente tre volte da titolare. Nonostante questo, il classe 2000 è riuscito a mettere a referto 2 gol e 3 assist: proprio per questo l’allenatore argentino non vorrebbe privarsi di lui.

E per concludere Beto, che quest’anno in Premier ha perso lo spirito realizzativo che nella passata stagione gli aveva permesso di siglare 8 reti. L’attaccante guineense non è un titolare fisso all’Everton (7 partite da titolare, un solo gol), e potrebbe dunque decidere di tornare in Italia, dove per anni ha fatto grandi cose.