Roma, Zirkzee obiettivo numero uno: il punto sull’attacco in vista del mercato

Il punto sull’attacco della Roma in vista dell’inizio del calciomercato: obiettivo Zirkzee

La Roma è alla ricerca di un attaccante per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini, attualmente 4ª in classifica in Serie A dopo la 15ª giornata.

Problemi soprattutto in attacco per i giallorossi, considerati i problemi fisici di Dovbyk e le prestazioni non completamente soddisfacenti di un Ferguson, comunque in crescita in queste ultime giornate.

Il club, quindi, vuole rinforzare il proprio reparto. L’obiettivo numero uno è Joshua Zirkzee, oggi al Manchester United. La Roma sarebbe disposta ad aspettare anche il 18/20 gennaio circa per attendere l’eventuale via libera. Proprio il 18, infatti, ci sarà la finale di Coppa d’Africa e il conseguente rientro dei calciatori impiegati e lo United fino a quel momento potrebbe essere priva di Mbeumo.

L’operazione ideale per i giallorossi sarebbe sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe anche diventare obbligo per facilitare le trattative. Il club punta fortemente sul giocatore, anche considerando che l’olandese continua a fare molta panchina.

Attacco Roma, gli altri nomi

Altrimenti, anche l’ex Udinese Beto – oggi all’Everton in Premier League – rimane in lista soprattutto in caso di partenza di Artem Dovbyk. Ekhator, invece, viene valutata più come un’eventuale operazione d’investimento più per la sessione estiva di calciomercato.

Occhi soprattutto su Zirkzee, per cui la Roma può e vuole aspettare l’apertura dello United. Un’occasione certamente anche per l’olandese, che vorrebbe trovare più minutaggio di quanto non stia facendo con Amorim, in vista del Mondiale 2026.