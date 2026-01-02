Le parole di Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, su Joshua Zirkzee.

Conferenza stampa anticipata per Ruben Amorim, che all’antivigilia del match contro il Leeds, si è espresso in modo particolare lato calciomercato.

In particolare l’allenatore portoghese si è soffermato sulla situazione legata a Joshua Zirkzee, attaccante seguito dalla Roma: a Trigoria infatti, il nome dell’attaccante olandese circola da tempo.

I giallorossi vogliono rinforzare ulteriormente il reparto offensivo e l’ex Bologna, per caratteristiche tecniche e fisiche, è considerato un profilo ideale per Gian Piero Gasperini.

Ad ogni modo, le parole di Ruben Amorim in conferenza stampa, non chiudono la porta ma nemmeno la spalancano.

Le parole di Amorim su Zirkzee

Amorim ha esordito così: “La finestra di mercato non cambierà, non abbiamo in programma di cambiare o fare cambiamenti all’interno della squadra”

E sulla cessione dei giocatori: “No, nessun calciatore ha mai chiesto di essere ceduto”.