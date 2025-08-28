Roma, confermato l’arrivo di Ziolkowski in mattinata

La Roma si prepara ad accogliere il difensore polacco

La Roma si prepara ad accogliere Jan Ziolkowski, difensore classe 2005 del Legia Varsavia.

Come raccontato, è fatta per il suo arrivo in giallorosso per 6 milioni di euro.

Confermato il suo arrivo in città già nella mattinata di oggi, venerdì 29 agosto, dopo che ha giocato l’ultima partita col Legia Varsavia.

Infatti, è sceso in campo nel ritorno del playoff di Conference League contro l’Hibernian, nel 3-3 che è valso il passaggio alla League Phase dei suoi. Dopo aver contribuito con un assist, ha così salutato i suoi compagni.