Roma, più vicino Zaragoza: contatti continui col Bayern Monaco

La Roma si avvicina a Brayan Zaragoza: proseguono continuamente i contatti con il Bayern Monaco proprietario del cartellino

La Roma vuole provare a regalare un altro rinforzo in attacco a Gasperini. I giallorossi stanno trattando a oltranza con il Bayern Monaco per arrivare al giocatore.

L’attaccante è in prestito nel club spagnolo, mentre i bavaresi sono proprietari del cartellino: le richieste sono alte, ma la Roma vuole cercare l’intesa con i due club proprio per accontentare l’allenatore.

Zaragoza, infatti, è una scelta di Gasperini, che vuole rinforzare ancora il reparto offensivo dopo gli arrivi di Malen e Robinio Vaz.

L’attaccante classe 2001, fin qui, ha segnato due reti e fornito 4 assist in 26 partite.