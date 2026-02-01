Roma, si tratta a oltranza per Zaragoza: i giallorossi sperano di chiudere
Le ultime sulla trattativa della Roma per Bryan Zaragoza
La Roma non si ferma e va avanti a oltranza nella trattativa per portare Bryan Zaragoza nella Capitale. Si tratta con il Bayern Monaco, club proprietario del cartellino nonostante il prestito al Celta Vigo, per quanto riguarda le condizioni di obbligo di riscatto.
I giallorossi possono chiudere l’operazione solo il prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni ed è proprio su queste che si continua a lavorare con i bavaresi.
C’è speranza di chiudere la trattativa, che porterebbe il centrocampista classe 2001 alla corte di Gian Piero Gasperini.