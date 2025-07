Flamengo-Roma, parti molto vicine per Wesley: la situazione

Le ultime sulla trattativa tra la Roma e il Flamengo per Wesley

Il Flamengo e la Roma sono molto vicini per trovare un accordo definitivo per Wesley, difensore classe 2003.

I contatti tra il ds dei brasiliani José Boto e quello dei giallorossi Frederic Massara hanno avuto esito positivo, e il Flamengo ha ormai accettato l’offerta per il proprio giocatore.

La priorità del Flamengo è però quella di cercare un sostituto prima che Wesley parta con destinazione Roma, e la dirigenza brasiliana è già al lavoro nel mercato per cercare un nome da portare in rosa. Lo stesso José Boto spera infatti di chiudere la doppia pratica in entrata e in uscita nel giro di un paio di giorni

Dunque, per vedere Wesley in maglia giallorossa non si dovrà aspettare ancora molto.