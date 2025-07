Roma, da Wesley a El Aynaoui passando per Ferguson: il punto sulle entrate

Flamengo, Wesley (imago)

Il punto sul calciomercato in entrata della Roma

La Roma di Gasperini e Massara è al lavoro per rinforzare la rosa su tutti i reparti, e in questo senso sono stati i profili seguiti dai giallorossi.

Per quanto riguarda le fasce, a destra il nome più caldo rimane quello di Wesley del Flamengo, con cui si sta spingendo per trovare l’accordo: l’esterno, comunque, è al momento il più vicino tra i potenziali colpi in entrata.

A centrocampo è invece Rios del Palmeiras il preferito dell’allenatore, ma i costi tra cartellino e ingaggio sono alti. La novità è invece Neil El Aynaoui del Lens, che piace: la richiesta dei francesi, però, è di 30 milioni di euro.

Infine in attacco Evan Ferguson del Brighton è una possibilità perché arriverebbe in prestito: l’irlandese è stato proposto e la dirigenza lo sta valutando.