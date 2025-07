Roma, primi contatti per Wesley. Piace O’Riley per il centrocampo

Nuovi contatti per Wesley del Flamengo. Matt O’Riley piace per il centrocampo

La Roma vuole nuovi rinforzi per la prima stagione con Gian Piero Gasperini in panchina.

Per la fascia destra, il nome sul taccuino della dirigenza giallorossa è Wesley, terzino del Flamengo. Per il calciatore brasiliano ci sono stati dei contatti: è lui il prescelto come quinto a destra.

La Roma è ora al lavoro per abbassare le richieste del Flamengo.

A centrocampo, invece, piace Matt O’Riley del Brighton.