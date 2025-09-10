Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, fastidio alla coscia per Wesley: nemmeno in panchina contro la Bolivia

Redazione 10 Settembre 2025
Wesley, giocatore della Roma (IMAGO)
L’esterno giallorosso nella notte non è andato nemmeno in panchina in Bolivia-Brasile per un fastidio alla coscia

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini. Wesley, infatti, non è potuto nemmeno andare in panchina per un fastidio alla coscia nella gara del suo Brasile contro la Bolivia.

Il classe 2003 aveva giocato da titolare la gara del 5 settembre vinta 3-0 contro il Cile dai verdeoro grazie alle reti di Estevao, Paquetà e Bruno Guimaraes.

Restano da capire le condizioni dell’esterno in vista della gara della Roma contro il Torino, in programma per domenica 14 settembre alle 12:30.

Wesley, Roma (Imago)
I numeri di Wesley

Wesley ha giocato da titolare in entrambe le gare disputate fino a qui dalla Roma in Serie A. Il classe 2003 nel match contro il Bologna alla 1ª giornata ha anche segnato al rete dell’1-0.

 

 

 

 