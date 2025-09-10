Roma, fastidio alla coscia per Wesley: nemmeno in panchina contro la Bolivia
L’esterno giallorosso nella notte non è andato nemmeno in panchina in Bolivia-Brasile per un fastidio alla coscia
Brutte notizie per Gian Piero Gasperini. Wesley, infatti, non è potuto nemmeno andare in panchina per un fastidio alla coscia nella gara del suo Brasile contro la Bolivia.
Il classe 2003 aveva giocato da titolare la gara del 5 settembre vinta 3-0 contro il Cile dai verdeoro grazie alle reti di Estevao, Paquetà e Bruno Guimaraes.
Restano da capire le condizioni dell’esterno in vista della gara della Roma contro il Torino, in programma per domenica 14 settembre alle 12:30.
I numeri di Wesley
Wesley ha giocato da titolare in entrambe le gare disputate fino a qui dalla Roma in Serie A. Il classe 2003 nel match contro il Bologna alla 1ª giornata ha anche segnato al rete dell’1-0.