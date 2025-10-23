Roma-Viktoria Plzen, le formazioni ufficiali

Dovbyk, Roma (IMAGO)

Le formazioni scelte da Gasperini e Hysky per Roma-Viktoria Plzen, sfida valida per la 3ª giornata della League Phase di Europa League

La sconfitta arrivata in campionato contro l’Inter fa ancora male, ma per la Roma non c’è tempo di piangersi addosso. Già oggi, infatti, i giallorossi tornano in campo per la 3ª giornata di Europa League, e ospitano i cechi del Viktoria Plzen.

Fondamentale vincere per la squadra di Gasperini, che fin qui ha ottenuto tre punti nelle prime due giornate della League Phase. Mancini e compagni sono infatti chiamati al riscatto dopo il passo falso dell’ultimo turno contro il Lille.

4 invece i punti ottenuti fin qui dal Plzen, autore di una grande partenza in Europa. I cechi hanno esordito pareggiando in casa del Ferencvaros, battendo poi con un netto 3-0 il Malmo alla 2ª giornata. L’obiettivo della squadra di Hysky è ora quello di uscire dall’Olimpico con almeno un punto, per avvicinare l’obiettivo della zona playoff.

A poco più di un’ora dal calcio d’inizio della partita, le due squadre hanno comunicato le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Roma-Viktoria Plzen

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini

A disposizione: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Ndicka, Cristante, Pisilli, Pellegrini, El Shaarawy, Bailey, Ferguson.

VIKTORIA PLZEN (4-3-1-2): Jedlicka; Paluska, Dweh, Jemelka, Spacil; Memic, Cerv, Souare; Ladra; Durosinmi, Adu. Allenatore: Miroslav Koubek

A disposizione: Tvrdon, Wiegele, Bello, Havel, Kabongo, Markovic, Visinsky, Zejkovic.

Dove vedere Roma-Viktoria Plzen in tv e in streaming

La partita tra Roma e Viktoria Plzen, in programma allo Stadio Olimpico alle ore 21, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.

I canali dedicati al match saranno Sky Sport Uno e Sky Sport 252.