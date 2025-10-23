Incredibile a Roma: il Viktoria Plzen segna due gol in 3 minuti
Inizio difficile per il giallorossi, la squadra ospite si è portata avanti di due reti in tre minuti
Inizio da incubo per la Roma di Gian Piero Gasperini. Il Viktoria Plzen si trova avanti per due reti a zero all’Olimpico.
La squadra ceca ha segnato due gol in tre minuti tra il minuto 20 e il 23.
La prima rete è stata realizzata da Adu dopo una lunga discesa in area di rigore mentre il secondo gol è arrivato con una botta da fuori area di Souare.
Gasperini per far fronte al difficile inizio ha deciso di effettuare già una sostituzione inserendo El Sharawy per Ziolkowski.