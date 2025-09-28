Dovbyk ritrova il sorriso, Gasperini il primo posto: 2-0 della Roma al Verona

Dovbyk torna al gol dopo quasi 5 mesi e insieme a Soulè porta la Roma a pari punti con il Napoli primo in classifica

Un bel sorriso e tutti gli applausi dell’Olimpico: così si può riassumere il pomeriggio di Dovbyk in Roma-Verona. L’ucraino, confermato dal primo minuto dopo la titolarità in Europa League, tornava titolare in campionato dopo quasi 5 mesi e contro i gialloblù in soli 7 minuti ha sbloccato la partita.

Cross di Celik e un bel colpo di testa, poi la grande esultanza del classe 1997 con un calcio ai cartelloni pubblicitari e un cuore verso i tifosi giallorossi. Grandi festeggiamenti anche di Gian Piero Gasperini, che ha alzato le braccia al cielo verso la sua panchina.

Dopo Pellegrini al derby la Roma si aggrappa nuovamente a un giocatore che con l’avanzare dell’estate sembrava sempre più lontano da Trigoria. L’ucraino, infatti, negli ultimi giorni poteva far parte di uno scambio tra i giallorossi e il Milan che avrebbe portato lui in rossonero e Gimenez nella capitale.

Alla seconda di fila da titolare Dovbyk segna un gol molto importante e insieme a Soulè, autore della seconda rete giallorossa, porta la Roma momentaneamente al primo posto insieme al Napoli, aspettando il risultato degli azzurri contro il Milan a San Siro.

La sfida con Ferguson

Il gol di Dovbyk è un messaggio chiaro anche per Ferguson. Chi è più avanti tra i due? Gasperini aveva spiegato la situazione nella conferenza pre partita: “Nessuno dei due è avanti nelle gerarchie. Dovbyk e Ferguson se la giocano sempre”. In un momento in cui l’irlandese sembrava aver già conquistato anche i cuori dei tifosi l’ucraino batte un colpo molto importante.

A riconoscerlo anche tutto lo stadio Olimpico. Al momento del cambio, come successo una settimana fa con Pellegrini, i tifosi gli hanno dedicato una standing ovation e un grande boato. Complimenti che sono arrivati anche da Gasperini che lo ha aspettato davanti alla panchina per dargli il cinque.

Un nuovo morale per Dovbyk

Dopo il gol e alla fine della partita, Dovbyk è apparso molto sorridente. Una felicità che si vede forse per la prima volta da quando è in giallorosso, nonostante comunque lo scorso anno l’ucraino abbia segnato 12 gol in Serie A di cui tanti decisivi. “Ha fatto un bel gol e gli darà fiducia. Ci servirà la sua crescita: ha voglia, potrà migliorare”: un morale in crescita come ha confermato Gasperini nella in conferenza nel post partita.

Un caldo pomeriggio in cui Dovbyk ritrova il sorriso, Gasperini vede i suoi vincere la quarta gara su cinque tenendo ancora una volta la porta inviolata e in cui i tifosi giallorossi vedono la Roma al primo posto.