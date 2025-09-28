Roma, Dovbyk sblocca la gara contro il Verona
Ci mette solamente sette minuti la Roma di Gian Piero Gasperini a sblocare la gara contro il Verona: a segno Dovbyk
Parte subito bene la Roma contro il Verona. I giallorossi hanno sbloccato la gara con un colpo di testa di Artem Dovbyk su cross di Celik.
L’ucraino trova la prima rete in Serie A in questa stagione alla prima gara da titolare in campionato, dopo quella in Europa League contro il Nizza.
Grande esultanza di tutti i compagni e di Gian Piero Gasperini in panchina.