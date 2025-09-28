Roma-Verona, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida dell’Olimpico di Roma tra la squadra di Gasperini e quella di Zanetti.

Roma e Verona tornano in campo reduci da buoni momenti in campionato.

I ragazzi di Gasperini vengono da due vittorie di grande spessore contro Lazio e Nizza, rispettivamente in Serie A e UEFA Europa League.

Quelli di Zanetti, invece, da 2 punti in due gare contro Cremonese e Juventus.

Le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angeliño; Pellegrini, Soulé; Dovbyk.

VERONA (3-5-2): Montipò, Frese, Nunez, Nelsson; Belghali, Sedar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban

Dove vederla in tv

Roma e Verona scenderanno in campo domenica 28 settembre alle ore 15:00 preso lo “Stadio Olimpico” di Roma. La partita sarà visibile in tv sul canale DAZN e in streaming sull’app di DAZN.