Roma-Verona, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali della sfida dell’Olimpico di Roma tra la squadra di Gasperini e quella di Zanetti.
Roma e Verona tornano in campo reduci da buoni momenti in campionato.
I ragazzi di Gasperini vengono da due vittorie di grande spessore contro Lazio e Nizza, rispettivamente in Serie A e UEFA Europa League.
Quelli di Zanetti, invece, da 2 punti in due gare contro Cremonese e Juventus.
Di seguito le formazioni ufficiali.
Le formazioni ufficiali
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angeliño; Pellegrini, Soulé; Dovbyk.
VERONA (3-5-2): Montipò, Frese, Nunez, Nelsson; Belghali, Sedar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
Dove vederla in tv
Roma e Verona scenderanno in campo domenica 28 settembre alle ore 15:00 preso lo “Stadio Olimpico” di Roma. La partita sarà visibile in tv sul canale DAZN e in streaming sull’app di DAZN.