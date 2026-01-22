Roma, è fatta per Venturino: nelle prossime ore atteso in città

Lorenzo Venturino nelle prossime ore sarà a Roma: operazione in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro.

Sbloccata la cessione di Tommaso Baldanzi che è già in direzione Genova, è fatta per l’arrivo in giallorosso di Lorenzo Venturino.

Si tratta di un’operazione in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro. Il classe 2006 nelle prossime ore raggiungerà la Capitale.

Come vi avevamo anticipato, in mattinata, Giuseppe Riso, agente dei due giocatori, è arrivato a Trigoria per incontrare i dirigenti della Roma e definire gli ultimi dettagli.

Poco fa l’agente, dopo aver concluso del tutto questa doppia operazione ha lasciato il centro sportivo giallorosso.

Baldanzi saluta la Roma e si dirige verso Genova

Tommaso Baldanzi ha quindi salutato tutti i suoi compagni nella giornata di oggi, giovedì 22 gennaio, prima di partire in direzione Genova, dove inizierà la sua nuova avventura.

Alla partenza dall’aeroporto di Milano il classe 2003 ha parlato dell’allenatore rossoblù: “De Rossi l’ho già sentito, è stato uno dei motivi della scelta. Mi ha fatto capire quanto avevano voglia di salvarsi e di raggiungere i propri obiettivi e quindi sono qui per loro e per aiutarli a raggiungere gli obiettivi loro e miei“.