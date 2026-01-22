Si sblocca Baldanzi al Genoa: nell’operazione anche Venturino che va verso la Roma

Non solo Baldanzi, c’è un’altra operazione a sorpresa sull’asse Roma-Genoa: i dettagli

Si sblocca la cessione di Tommaso Baldanzi al Genoa, col classe 2003 che in mattinata ha salutato i compagni di squadra ed è pronto a cambiare maglia.

La chiave è un’altra operazione con la Roma. Infatti, nell’operazione può rientrare a sorpresa il classe 2006 Lorenzo Venturino.

Sono ancora da definire le formule esatte di questa operazione, che comunque è in chiusura.

In mattinata, Giuseppe Riso, agente dei due giocatori, è arrivato a Trigoria per incontrare i dirigenti della Roma e definire gli ultimi dettagli.

Baldanzi al Genoa, Venturino verso il Genoa

Con questa possibile operazione in prospettiva, la Roma sblocca la cessione di Tommaso Baldanzi proprio al Genoa che, come vi avevamo raccontato, stava attendendo solo il via libera finale per regalare il giocatore a Daniele De Rossi.

La Roma dovrebbe invece inserire un giovanissimo prodotto del settore giovanile genoano (qui la sua storia), che quest’anno non è riuscito a trovare grande spazio ma che si è già messo in mostra in Serie A, per esempio con una doppietta al Bologna nell’ultima giornata dello scorso campionato. Ora si avvicina alla Roma che era nel suo destino: da avversario aveva segnato nella finale Scudetto U18 vinta dal Genoa e proprio contro i giallorossi aveva esordito in Serie A con Vieira in panchina.