La Roma si riprende la vetta della classifica: 2-0 all’Udinese

Con i gol di Pellegrini su rigore e di Celik la Roma batte 2-0 e, aspettando il risultato dell’Inter, si porta al primo posto in classifica

“Noi staremo ad aspettar un tricolore giallorosso“: con questo coro e cantando “Grazie Roma” di Antonello Venditti si è chiusa la serata dei tifosi della Roma. Con la vittoria contro l’Udinese gli uomini di Gasperini si portano al primo posto in classifica da soli, aspettando il risultato dell’Inter contro la Lazio.

Se i nerazzurri non dovessero battere i biancocelesti la Roma chiuderebbe l’11ª giornata da sola in testa alla classifica. Un risultato totalmente inaspettato e che in vista della sosta lascia grandissima euforia nell’ambiente giallorosso.

Il pareggio del Milan a Parma e la sconfitta del Napoli a Bologna avevano caricato la gara contro i bianconeri di molte pressioni. La paura era quella di non riuscire a sfruttare una grande occasione e arrivare alla pausa delle nazionali con qualche rimpianto. Una tensione scacciata prima dal rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini al 40′ ed eliminata completamente dal raddoppio di Celik al 61′.

Proprio dopo il gol del calciatore turco per la prima volta si era alzato il coro sul tricolore nello stadio. Tra i tifosi la parola comincia a essere pronunciata. Nello spogliatoio invece il Gasp assicura ci sia la consapevolezza che è ancora molto presto: “Non se ne parla ma non credo che questo sia un limite. Noi ogni gara diamo il massimo ma non parliamo di obiettivi perché è troppo presto“.

Era il 27 ottobre 2015

L’ultima volta che la Roma ha chiuso una giornata da prima in classifica era la stagione 2015/2016 e in panchina c’era Rudi Garcia. I giallorossi vinsero il 28 ottobre proprio contro l’Udinese, a quel tempo allenata da Stefano Colantuono. Dieci anni e dieci giorni dopo se l’Inter di Chivu non dovesse battere la Lazio la storia si ripeterebbe.

Una vittoria contro l’Udinese all’Olimpico riporterebbe la Roma da sola in testa e pronta a sognare. Nella stagione 15/16, poi, i giallorossi persero la vetta all’11ª giornata a San Siro contro l’Inter ma lo scudetto alla fine lo vinse la Juventus di Massimiliano Allegri.

“Arrivare primi lascia qualcosa ai tifosi”: le parole di Gasperini

La conquista momentanea della testa della classifica lascia sognare i tifosi giallorossi e lascia grande felicità agli uomini di Gasperini: “Arrivare primi alla sosta ti permette di lasciare anche un qualcosa a tutti questi tifosi che ci seguono sempre. Ho visto grande felicità“.