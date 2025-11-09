Roma-Udinese, le formazioni ufficiali

Le scelte di Gasperini e Runjaic: le formazioni ufficiali di Roma-Udinese.

La dodicesima giornata di Serie A mette di fronte Roma e Udinese, che si sfidano allo stadio Olimpico in un match fondamentale per gli obiettivi di entrambe.

Dopo non esser riuscita a portarsi in vetta alla classifica nel turno precedente, la squadra di Gian Piero Gasperini punta a tornare subito alla vittoria per restare agganciata alla corsa Scudetto. I giallorossi arrivano dal successo in Europa League contro i Rangers, e dovranno fare ancora a meno di Paulo Dybala, fermato da un infortunio rimediato in occasione del rigore fallito contro il Milan.

Dall’altra parte l’Udinese di Kosta Runjaić si presenta all’Olimpico con grande fiducia dopo aver inflitto all’Atalanta la prima sconfitta stagionale in campionato. I friulani, però, cercano continuità lontano da casa, dove non vincono da tre partite consecutive.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

Le formazioni ufficiali di Roma-Udinese

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini

A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, El Aynaoui, Tsimikas, Ziolkowski, Baldanzi, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Kosta Runjaić

A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Davis, Bayo, Palma, Bravo, Ehizibue, Piotrowski, Zemura, Modesto.

Dove vedere Roma-Udinese in tv e streaming

Roma e Udinese si affrontano domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio, e in streaming su DAZN e Sky Go.