Roma-Twente, accordo raggiunto per Anass Salah-Eddine

Operazione chiusa tra la Roma e il Twente per Anass Salah-Eddine: trovato l’accordo

La Roma si prepara a formalizzare un importante trattativa di questo calciomercato.

È infatti chiusa l’operazione con il Twente per Anass Salah-Eddinne, terzino sinistro olandese classe 2002.

La trattativa si aggira tra i 7 e gli 8 milioni di euro, e saranno decisive le prossime ore per formalizzare l’acquisto del calciatore dal club olandese a seguito dell’intesa raggiunta poco fa.

Il giocatore, ora, dovrà viaggiare in Italia e sostenere le visite di rito, motivo per cui sarà doveroso per i giallorossi formalizzare la trattativa nelle prossime ore in vista della chiusura del calciomercato.