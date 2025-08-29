Roma, sempre più vicino Tsimikas: parti al lavoro per chiudere
Kōstas Tsimikas sempre più vicino a vestire alla Roma: le ultime
Come raccontato nei giorni scorsi, la Roma di Gian Piero Gasperini continua a lavorare per rinforzare la squadra in questi ultime ore di calciomercato.
In cima alla lista, proprio il ruolo di terzino sinistro. Il profilo individuato dal club giallorosso è quello del greco Kōstas Tsimikas, al Liverpool dal 2020.
Il giocatore dei Reds è ormai sempre più vicino, con le parti costantemente al lavoro in queste ore per sancire l’accordo. Operazione sulla base di un prestito.