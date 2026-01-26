Roma, Tsimikas verso la permanenza. Proseguono i contatti per Carrasco
Non dovrebbe essere interrotto il prestito dal Liverpool del terzino: la Roma rimane coperta nel reparto dei terzini
Non avrà bisogno di un rinforzo a gennaio sulla corsia di sinistra la Roma, perché alla fine il reparto dovrebbe rimanere così com’è.
Infatti, Konstantinos Tsimikas va verso la permanenza fino a fine stagione, senza interruzioni anticipate del suo prestito dal Liverpool.
Questo nonostante le parole del d.s. Massara prima dell’ultima gara contro il Milan: “Per quanto riguarda Tsimikas, è vero che ci sono dialoghi col Liverpool. Vedremo nei prossimi giorni come evolverà la situazione“.
La sua permanenza in rosa, vorrà dire che quindi la Roma non prenderà nessuno a gennaio nel suo ruolo. In più il Wolverhampton ha detto di no alle offerte fatte finora per Wolfe. L’obiettivo ora rimane Yannick Carrasco, ma per il ruolo di esterno offensivo.