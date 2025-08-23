Roma, contatti con il Liverpool per il prestito di Tsimikas

La Roma cerca un terzino sinistro: il nome nuovo in lista è quello di Tsimikas del Liverpool

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Bailey, infortunatosi subito, la Roma non si ferma per quanto riguarda il mercato in entrata.

Come sottolineato da Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna c’è ancora diverso lavoro da fare, sia in attacco che per quanto riguarda la difesa.

Per quest’ultima, nello specifico, i giallorossi sono alla ricerca di un vice Angelino, e il nuovo nome nella lista di Massara è quello di Konstantinos Tsimikas del Liverpool.

Ci sono stati contatti con i Reds per l’arrivo in prestito del terzino greco: l’operazione non è facile, ma la Roma ci sta provando e all’inizio della prossima settimana si capirà meglio la fattibilità.