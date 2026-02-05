Roma, Totti può tornare in società: i dettagli

Francesco Totti può tornare alla Roma: Claudio Ranieri ne ha parlato a Sky Sport, e il dialogo tra le parti è aperto

La Roma e Francesco Totti possono riabbracciarsi. Ne ha parlato Claudio Ranieri a Sky Sport, spiegando che i Friedkin stanno pensando al possibile ruolo in società.

“I Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che lui possa essere utile alla Roma perché è una parte della Roma” ha commentato l’ex allenatore e ora consulente giallorosso.

Come riportato da Paolo Assogna di Sky Sport, inoltre, il dialogo tra le parti è aperto e attivo per studiare il possibile nuovo ruolo di Totti in giallorosso.

Lo storico capitano della Roma era tornato in società tra il 2017 e il 2019, quando il proprietario del club era James Pallotta.