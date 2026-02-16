Francesco Totti ha confermato di essere vicino a un ritorno alla Roma. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport

“È vero che stiamo parlando e discutendo su alcuni dettagli. Spero che riusciremo a risolvere la situazione“. Totti ha confermato così le voci sul suo possibile ritorno alla Roma.

La leggenda giallorossa ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, commentando i rumor degli scorsi giorni. Totti ha dichiarato: “Sono sempre stato un tifoso, parlo al di fuori di Trigoria. La Roma è sempre stata casa mia, sono contento del percorso che stanno continuando a fare“.

Tante parole dolci per il suo club, dunque Francesco torna in giallorosso? L’ex numero 10 ha risposto: “Ci sono state voci in quest’ultimo periodo, è vero che stiamo parlando e discutendo su alcuni dettagli, stiamo decidendo quale sia la cosa migliore per tutti. Spero che riusciremo a risolvere questa situazione“.

Infine, Totti ha commentato l’operato di Gian Piero Gasperini: “Sta facendo un ottimo lavoro, speriamo che la Roma possa tornare il prima possibile almeno in Champions. Io vicino a lui? Siamo stati a cena fuori, abbiamo parlato di calcio e non solo“.