Simeone regala 3 punti al Toro, Baroni batte la Roma all’Olimpico

Con un gol di Simeone nel secondo tempo il Torino di Marco Baroni batte 1-0 la Roma di Gian Piero Gasperini

Con il gol e difendendo quasi per un minuto e mezzo il pallone alla bandierina: è così che Giovanni Simeone si è preso la copertina della vittoria del Torino contro la Roma.

Il 18 fin dal primo tempo ha lottato su ogni pallone contro tutta la difesa giallorossa con tantissime rincorse avanti e indietro per il campo. E proprio con una di queste Simeone è riuscito a trovare la rete del vantaggio battendo con un bel tiro da fuori Svilar.

Grande gioia per l’argentino che è subito corso sotto il settore ospiti accompagnato da tutta la panchina del Torino. Bella esultanza anche di Marco Baroni, che trova la sua prima vittoria con i granata.

Negli ultimi minuti, con gli uomini di Gasperini che spingevano per trovare almeno il pareggio, Simeone è stato nuovamente protagonista proteggendo ogni pallone vicino alla bandierina. È stato Biraghi, incaricato della battuta del corner, a chiamarlo più volte per fargli difendere il pallone. Ogni calcio d’angolo conquistato dal classe 1995 era accompagnato dagli applausi della panchina del Toro.

Simeone: l’uomo in più per il Toro

Simeone è arrivato al Torino dal Napoli in questo ultimo calciomercato estivo. Per l’argentino i granata hanno versato nelle casse azzurre un milione di euro per il prestito e ne verseranno altri 6 per l’obbligo di riscatto. Fin dalla seconda giornata, contro la Fiorentina, si era già vista l’importanza del centravanti argentino per il gioco del Toro.

Oltre ai gol, con il primo che è arrivato oggi contro la Roma, il lavoro per i compagni che il classe 1995 fa in ogni partita è sempre fondamentale. Il tutto viene confermato da Baroni, pronto ad applaudirlo ogni volta che Simeone conquista un fallo o riesce in una sponda.

Baroni torna all’Olimpico e vince

Per Marco Baroni lo scorso anno l’Olimpico era passato da essere un fortino a una maledizione. Sulla panchina della Lazio, infatti, l’attuale allenatore del Toro non trovava la vittoria dal 9 febbraio 2025.

A distanza da 4 mesi dall’ultima gara qui a Roma, Baroni torna all’Olimpico e si prende la sua prima vittoria sulla panchina del Torino. Un ritorno nella capitale che riaccende i bei ricordi dell’inizio della scorsa stagione e attenua l’amarezza per il finale.