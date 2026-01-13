Roma-Torino, il subentrato Hermoso pareggia la gara dopo 30 secondi nel secondo tempo
Parte subito forte la Roma di Gian Piero Gasperini nel secondo tempo contro il Torino: pareggio di Hermoso dopo 30 secondi
Bastano poco più di 30 secondi a Mario Hermoso per siglare la rete nell’1-1 della gara tra la Roma e il Torino in Coppa Italia.
Il difensore giallorosso è subentrato tra il primo e il secondo tempo al posto di Rensch e al primo pallone toccato ha segnato il gol del pareggio.
Il 22 ha superato un difensore granata al limite dell’area di rigore e ha poi battuto Paleari con un mancino all’angolino.
Torino di Baroni che è poi riandato avanti solamente 6 minuti dopo con la doppietta di Che Adams