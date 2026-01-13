Questo sito contribuisce all'audience di

Roma-Torino, il subentrato Hermoso pareggia la gara dopo 30 secondi nel secondo tempo

Giuseppe Vignola 13 Gennaio 2026

Parte subito forte la Roma di Gian Piero Gasperini nel secondo tempo contro il Torino: pareggio di Hermoso dopo 30 secondi

Bastano poco più di 30 secondi a Mario Hermoso per siglare la rete nell’1-1 della gara tra la Roma e il Torino in Coppa Italia.

Il difensore giallorosso è subentrato tra il primo e il secondo tempo al posto di Rensch e al primo pallone toccato ha segnato il gol del pareggio.

Il 22 ha superato un difensore granata al limite dell’area di rigore e ha poi battuto Paleari con un mancino all’angolino.

Torino di Baroni che è poi riandato avanti solamente 6 minuti dopo con la doppietta di Che Adams