Roma-Torino, il subentrato Hermoso pareggia la gara dopo 30 secondi nel secondo tempo

Parte subito forte la Roma di Gian Piero Gasperini nel secondo tempo contro il Torino: pareggio di Hermoso dopo 30 secondi

Bastano poco più di 30 secondi a Mario Hermoso per siglare la rete nell’1-1 della gara tra la Roma e il Torino in Coppa Italia.

Il difensore giallorosso è subentrato tra il primo e il secondo tempo al posto di Rensch e al primo pallone toccato ha segnato il gol del pareggio.

Il 22 ha superato un difensore granata al limite dell’area di rigore e ha poi battuto Paleari con un mancino all’angolino.

Torino di Baroni che è poi riandato avanti solamente 6 minuti dopo con la doppietta di Che Adams