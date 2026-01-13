Roma-Torino, le formazioni ufficiali: sorpresa Bailey prima punta
Tutto pronto allo Stadio Olimpico per la gara tra Roma e Torino, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.
I giallorossi di Gasperini sono reduci da due successi consecutivi, ottenuti entrambi per 2-0 ai danni di Lecce e Sassuolo.
I granata, invece, proveranno a rialzare la testa dopo aver perso contro Udinese e Atalanta negli ultimi due turni.
Rotazioni per entrambe le squadre. La grande sorpresa è sponda Roma. Dal primo minuto Leon Bailey, che agirà in un tridente leggero insieme a Soulé e El Shaarawy. Panchina per Dybala. Andiamo a vedere nel dettaglio le scelte dei due allenatori. Le formazioni ufficiali di Roma-Torino.
Le formazioni ufficiali
Roma (3-4-3): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey. Allenatore: Gasperini
Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Adams. Allenatore: Baroni