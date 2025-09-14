Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match tra la sua Roma e il Torino. Ecco le parole dell’allenatore

La Roma perde la prima partita della stagione. All’Olimpico i giallorossi sono stati sconfitti 1-0 dal Torino. La formazione di Marco Baroni ha ottenuto 3 punti (i primi di questa Serie A) grazie al primo gol in granata del “Cholito” Simeone.

Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match. L’allenatore della Roma ha esordito dicendo:

“Queste partite si decidono per qualche situazione di testa o sui cross. Globalmente non abbiamo fatto una brutta partita, abbiamo giocato a lungo, secondo me possiamo velocizzare un po’ di più”

“Ci è mancato lo spunto, la velocità e l’ultimo passaggio. Quando giochi con queste temperature bisogna stare attenti a non subire gol per gestire le energie”.

“Dybala? Speriamo non sia un infortunio importante”

Gasperini ha proseguito parlando dei singoli. Tra i nomi fatti dall’allenatore c’è quello di Dybala, sostituito a fine primo tempo per un risentimento muscolare alla coscia sinistra:

“Dybala? Ha fatto molto bene nel primo tempo, sia lui che Soulè. Ha fatto bene a sinistra e come punta centrale, peccato che si sia dovuto fermare: è un giocatore che può occupare tutte le zone del campo. La sua assenza sicuramente pesa per noi, speriamo non sia niente di importante”.

“Siamo costretti ad alzare l’attenzione in vista del derby”

Gian Piero Gasperini ha concluso parlando del derby contro la Lazio. I giallorossi e i biancocelesti si affronteranno il prossimo 21 settembre:

“Settimana prima del derby? Paradossalmente perdendo questa gara sei costretto ad alzare ancora più tensione e attenzione. Sarà una settimana in cui ci saremo tutti, forse per la prima volta, dobbiamo arrivare pronti nel modo migliore al derby”