Roma-Torino, le formazioni ufficiali: Ferguson in panchina, El Aynaoui dal 1′
Le scelte ufficiali di formazione del primo match di Serie A di domenica 14 settembre, Roma-Torino.
Roma e Torino tornano in campo dopo la sosta per le nazionali. Da una parte chi vuole dare seguito a quanto di buono fatto prima dell’interruzione, dall’altra chi vuole dare un svolta a una stagione iniziata con il piede sbagliato.
La Roma viene dai 6 punti in due partite contro Bologna e Pisa ed è alla ricerca della terza vittoria consecutiva.
Il Torino, invece, dopo la sconfitta per 5-0 contro l’Inter e il pareggio contro la Fiorentina vuole raccogliere il bottino pieno.
Di seguito le formazioni ufficiali.
Le formazioni ufficiali
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Angelino; Soulè, El Ayanoui; Dybala.
TORINO (3-4-3): Israel; Ismaijli, Maripan, Coco; Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlasic, Simeone.
Dove vederla in tv
Il match tra Roma e Torino è in programma domenica 14 settembre alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico di Roma.
La sfida sarà visibile in diretta su DAZN.