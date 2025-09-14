Questo sito contribuisce all'audience di

Roma-Torino, le formazioni ufficiali: Ferguson in panchina, El Aynaoui dal 1′

Alessandro Neve 14 Settembre 2025
Roma, Dybala (imago)
Le scelte ufficiali di formazione del primo match di Serie A di domenica 14 settembre, Roma-Torino.

Roma e Torino tornano in campo dopo la sosta per le nazionali. Da una parte chi vuole dare seguito a quanto di buono fatto prima dell’interruzione, dall’altra chi vuole dare un svolta a una stagione iniziata con il piede sbagliato.

La Roma viene dai 6 punti in due partite contro Bologna e Pisa ed è alla ricerca della terza vittoria consecutiva.

Il Torino, invece, dopo la sconfitta per 5-0 contro l’Inter e il pareggio contro la Fiorentina vuole raccogliere il bottino pieno.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Angelino; Soulè, El Ayanoui; Dybala.

TORINO (3-4-3): Israel; Ismaijli, Maripan, Coco; Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlasic, Simeone.

Nikola Vlašić (IMAGO)
Dove vederla in tv

Il match tra Roma e Torino è in programma domenica 14 settembre alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico di Roma.

La sfida sarà visibile in diretta su DAZN.