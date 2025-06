Roma, incontro chiarificatore per il rinnovo di Svilar: la situazione

Mile Svilar, Roma (Imago)

Incontro chiarificatore tra la Roma e l’agente di Mile Svilar sulle possibilità di prolungamento del contratto

Uno dei primi obiettivi di mercato della dirigenza giallorossa è quello di prolungare il contratto di Mile Svilar.

Attualmente in scadenza nel 2027, le parti sono al lavoro per estenderlo e dall’ultimo incontro avvenuto mercoledì 4 giugno emerge volontà comune di trovare un’intesa.

Oltre al giocatore e al suo agente, era presente anche Claudio Ranieri, il cui contributo in qualità di “garante” sta risultando fondamentale per trovare un compromesso: l’ormai ex allenatore giallorosso ha avuto un ruolo distensivo.

Il confronto, infatti, è servito a chiarire, utile soprattutto a stemperare dei malintesi occorsi negli scorsi giorni e riprendere une direzione comune.

Claudio Ranieri (Imago)

Le ultime sul prolungamento contrattuale di Svilar

Nei giorni scorsi si era creata un po’ di tensione provocata da incongruenze di carattere economico. Adesso, invece, il clima è tornato più tranquillo dopo alcuni chiarimenti.

In particolare, l’agente del portiere giallorosso non ha chiesto commissioni o clausole rescissorie: la richiesta rimane di 3 milioni di euro più bonus. Dopo l’incontro odierno le parti si aggiorneranno di nuovo per tentare di raggiungere un accordo e prolungare il contratto che lega Svilar alla Roma.