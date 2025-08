Il portiere della Roma Mile Svilar ha parlato dal ritiro giallorosso in Inghilterra, commentando il suo rinnovo e i prossimi obiettivi

Mile Svilar è stato tra i protagonisti della scorsa stagione della Roma. E lo sarà ancora: il portiere ha rinnovato il suo contratto con il club giallorosso per altri cinque anni.

Dal ritiro della squadra di Gasperini in Inghilterra, Svilar ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Romanista, raccontando proprio il rinnovo, oltre agli obiettivi per la prossima stagione e il rapporto con il nuovo allenatore.

“Ho sempre sognato di diventare ciò che sono adesso, anche se di ambizione per crescere ancora tanto c’è” ha esordito il numero 99.

Nel corso dell’intervista, inoltre, Svilar ha ribadito il suo legame con i giallorossi, parlando della forte volontà che ha fatto la differenza per il rinnovo.

Roma, Svilar: “Gasperini? Per fortuna adesso è con noi”

Il portiere ha parlato così della trattativa per prolungare il contratto: “Se avessi potuto firmare un contratto ancora più lungo l’avrei fatto. Questa era la mia idea e quella della società, di firmare e rimanere insieme il più a lungo possibile. Andare via? Ci sono state altre possibilità e altre scelte, ma io non ho mai considerato di prendere altre strade. Volevo solo la Roma, ero sicuro che avremmo trovato una soluzione prima o poi“.

Svilar ha proseguito commentando l’arrivo di Gasperini: “Non l’ho ancora mai detto a mister Gasperini, ma le due volte che abbiamo giocato lì a Bergamo e io ero titolare, nei primi 20 minuti ho sempre pensato: ‘Sarà difficile uscire da qui con una vittoria stasera’. A volte capita che alcune squadre ti diano queste sensazione in campo. Però per fortuna adesso è con noi, almeno adesso noi ‘famo’ sentire agli altri questa brutta sensazione“.

Roma, le parole di Svilar

Svilar ha parlato anche del rapporto con De Rossi: “Con Daniele c’è stato qualcosa di speciale. Un tipo di rapporto che ti capita di avere nel settore giovanile, ma che a me non era mai capitato a livello professionistico, nel calcio dei grandi. Mi ha fatto sentire importante e questo nella vita di un calciatore è fondamentale“.

Il portiere ha concluso così: “Sono contento se a fine stagione la Roma va in Champions, sicuramente. E se la Roma va lontano in Europa League, perché penso che il club, la piazza, Roma merita di andare il più lontano possibile in coppa e giocare con stabilità la Champions League, cosa che non c’è riuscita negli ultimi anni“.