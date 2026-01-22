Il difensore della Roma Gianluca Mancini ha riportato una contusione al flessore dopo uno scontro nel finale del match con lo Stoccarda

Brutte notizie per la Roma, nonostante la bella vittoria contro lo Stoccarda.

Nel finale, infatti, Gianluca Mancini si è fermato momentaneamente per un contrasto di gioco con l’attaccante avversario Demirovic.

In occasione di un cross basso, infatti, i due si sono scontrati in scivolata in area, e Mancini è rimasto a terra per qualche minuto.

Come riportato da Sky Sport, il difensore si è procurato una contusione al flessore, dunque le sue condizioni saranno da monitorare anche in vista del big match contro il Milan.