Roma, Soulé: “Gasperini? Mi piace il suo gioco, mi lascia molta libertà”

Le parole di Matias Soulé in conferenza stampa dopo la vittoria in amichevole della Roma contro l’Everton.

Dopo la vittoria contro l’Everton in amichevole è intervenuto in conferenza stampa anche Matias Soulé, autore della rete dei giallorossi.

L’argentino ha esordito parlando della sua condizione attuale: “Provo a dare il meglio e ogni giorno che passa sento più fiducia. Spero di fare bene anche in campionato e continuare in questo modo”.

Su Gasperini commenta: “A me piace molto il gioco che propone il mister. Provare a cambiare e muovermi tra le linee. Sono contento e spero di continuare così. Questa è la sua idea: far giocare gli attaccanti più vicino all’area. Giocavo più sulla fascia e lui mi ha messo più interno, però mi sento bene. Mi dice di rimanere sempre più vicino all’area“.

Torna poi sugli obiettivi personali: “Lavorando ogni giorno spero di poter crescere e migliorare tante cose. Credo che questa sia la strada giusta, soprattutto per la fiducia che ho preso a fine campionato scorso“.

Roma, le parole di Soulé

Soulé continua parlando delle differenze tra Juric e Gasperini: “Sono simili ma Gasp è un’altra cosa. Lui mi lascia molta libertà dalla trequarti in poi. Mi lascia esprimere al meglio giocando sempre in avanti. Tutti vogliono sempre fare di più, speriamo si possa fare“.

Infine conclude parlando del gruppo squadra: “Ci deve essere tranquillità. Ci stiamo abituando al nuovo allenatore e ogni settimana va sempre meglio. Adesso inizia il campionato e dobbiamo partire bene“.