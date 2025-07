Roma, Soulé: “Con Gasperini spero di giocare tanto. Ferguson mi ricorda Batistuta e Higuain”

Matias Soulé ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Roma. L’argentino lavora per diventare un titolare di Gasperini

Matias Soulé è pronto a prendersi la Roma. Il trequartista è arrivato nella Capitale nell’estate del 2024, sulla scia di un altro fuoriclasse argentino: Paulo Dybala.

Soulé cerca la sua affermazione nella Roma di Gasperini. Dopo due stagioni, l’ex Juventus vuole diventare un perno della formazione giallorossa.

Il classe 2003 è un trequartista senza una zona di campo fissa. Il mancino del trequartista alletta Gasperini che, come confermato dal giocatore, ha provato Soulé in diverse posizioni in campo:

“Sono abituato a giocare a destra, sulla sinistra devo ancora prendere bene i riferimenti i campo. Per me comunque non ci sono problemi, posso giocare in ogni ruolo sulla trequarti“.

Il tango giallorosso: da Dybala a Soulé

A Roma si avvicina il momento del passaggio di testimone tra argentini. Dopo il trasferimento dalla Juventus alla Roma, Paulo Dybala ha conquistato meritatamente l’affetto dei tifosi. Il fisico non ha aiutato la “Joya”, che brilla a periodi alterni.

Soulé spera di diventare un titolarissimo della Roma per condividere il più possibile il campo con l’idolo Dybala: “Spero di poter giocare tanto, specialmente insieme a lui. Imparo e mi abituo in fretta“.

Le parole su Ferguson

Matias Soulé si è soffermato anche su Evan Ferguson. L’argentino ha elogiato il nuovo acquisto giallorosso e l’ha associato a due attaccanti argentini entrati nella storia della Serie A:

“Ferguson ha avuto un bell’impatto ed è un bravissimo ragazzo. Tecnicamente è fortissimo, è potente e spero possa dare il meglio alla Roma. Come stile mi ricorda Batistuta e Higuain“.