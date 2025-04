Il gol nel derby tra Roma e Lazio e un piccolo retroscena di mercato sciolto con l’aiuto di Ranieri: le parole di Mati Soulé

Alla fine si sa: segnare in un derby, è un’emozione che solo quella partita può regalarti.

E a saperlo molto bene è Matias Soulé, autore del pareggio giallorosso nell’ultimo derby giocato contro la Lazio qualche giorno fa.

Il calciatore della Roma si è raccontato ai microfoni de “Il Romanista”, tra aneddoti di mercato ed emozioni vissute nella grande sfida della Capitale. Senza tralasciare, però, qualche piccolo ricordo d’infanzia.

Di seguito, le sue parole.

Roma, l’intervista di Soulé

Il calciatore giallorosso, ripercorrendo le emozioni del derby, ha dichiarato: “Non mi ero accorto che fosse entrata. Poi non ho capito niente, non sapevo dove andare, cercavo solo lo sguardo la mia famiglia che era lì. Mi avevano detto che segnare al derby sarebbe stato qualcosa di fantastico, ma così…“.

Ha poi aggiunto: “È stato davvero speciale. Non me lo aspettavo, parlando con la mia famiglia prima della partita mi avevano detto: ‘Guarda, se fai un gol nel derby…’. Dopo aver segnato li ho cercati con gli occhi ma senza trovarli, li ho trovati dopo, a fine gara. Durante l’esultanza non sapevo cosa fare, poi è stato un peccato aver pareggiato perché abbiamo cercato di vincere, ma è stato bellissimo, un’emozione unica. Da bambino non avrei mai pensato che sarei arrivato fin qui. Sono però cresciuto col pallone, gioco a calcio da quando avevo 3 anni e mezzo“.

“Ranieri mi ha convinto a restare a Roma”: le parole di Soulé

Su Ranieri: “Ci ha tranquillizzati sul brutto momento che stavamo attraversando. A me disse: ‘Ora che sai bene di essere in difficoltà, l’unica cosa che puoi fare è giocare semplice, che poi piano piano ti verranno anche delle cose migliori”.

Infine, su un possibile retroscena di mercato: “A gennaio mi voleva il Bologna e Ranieri mi ha convinto a rimanere. Non stavo giocando tanto, quindi chiesi a Ranieri che cosa dovessi fare e che ne pensasse al riguardo. Lui mi disse solamente: ‘Stai tranquillo. Ora le cose non stanno andando bene, ma avrai le tua opportunità‘. Poi alla fine del mercato era arrivata un’altra offerta, dal Fulham, ma mi hanno detto di rimanere qua. Io ovviamente non volevo andare via, ma parlare con Ranieri mi ha aiutato”.