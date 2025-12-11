Roma, ammonito Soulè dopo il rigore sbagliato dal Celtic: cosa è successo

Matias Soulè è stato ammonito dall’arbitro Kovacs subito dopo il rigore sbagliato dal Celtic: cosa è successo

Tre ammoniti in meno di due minuti per la Roma di Gian Piero Gasperini. Il tutto è successo al 48′ minuto del primo tempo.

L’arbitro Kovacs ha assegnato un calcio di rigore al Celtic per una trattenuta di Hermoso su Engels in area di rigore. Sia il difensore spagnolo che El Shaarawy, stasera capitano, sono stati subito ammoniti.

Discorso diverso per Matias Soulè che ha rimediato il cartellino giallo subito dopo il rigore sbagliato di Engels. Il calciatore argentino dopo il tiro dagli undici metri del calciatore biancoverde calciato sul palo ha esultato davanti al direttore di gara che ha optato per l’ammonizione.