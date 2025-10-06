Roma a quota 15 punti. L’anno scorso ci vollero 15 giornate. E Soulé…

La Roma di Gian Piero Gasperini arriva alla sosta al primo posto in classifica insieme al Napoli: Soulé trascinatore.

Un inizio di campionato da sogno per la Roma di Gian Piero Gasperini: con la vittoria all’Artemio Franchi contro la Fiorentina, la squadra giallorossa è al primo posto in classifica al pari del Napoli.

Nonostante il passo falso in Europa League contro il Nizza, con l’episodio dei 3 rigori sbagliati, l’inizio di stagione della squadra di Gasperini è da ricordare.

Chi ha sbagliato uno di quei rigori è Matias Soulé, che però è un faro per l’attacco della Roma. Negli ultimi 17 gol segnati dai giallorossi, l’argentino è entrato in 11 di questi.

Dalla parte finale della scorsa stagione, l’ex giocatore della Juventus si è caricato sulle spalle la squadra, portandola, adesso, al primo posto in classifica.

A 15 punti con 9 giornate di anticipo: la Roma accelera da subito

L’inizio della scorsa stagione ha visto la Roma faticare, e non poco. Dall’arrivo di Claudio Ranieri, però, i giallorossi si sono ripresi, arrivando anche a conquistarsi l’Europa League.

Quest’anno, in campionato, il ritmo tenuto dalla squadra capitolina è altissimo: nella scorsa stagione, la Roma ha raggiunto quota 15 punti alla 15ª giornata. Nel 2025-26, ne sono bastate solamente 6.

Molto passa dalla concretezza vicino alla porta: in questo campionato 1.3 big chance create per partita, a differenza delle 2.3 del 2024-25. Quella che è cambiata è la fame di gol, che ha portato i giallorossi in vetta alla classifica.

Il Tango offensivo di Matias Soulé

Un Matias Soulé in versione MVP nelle ultime partite: 17 gol segnati dalla Roma nelle ultime 13 partite, 11 tra gol e assist dell’attaccante argentino. Delle 17 partite giocate, 10 sono vittorie, con 2 sconfitte e un solo pareggio.

Dalla parte finale dello scorso campionato, Soulé è una macchina da gol e assist, che sta trovando ancora più continuità con Gasperini, che punta su di lui nella sua trequarti. A volte schierato anche da seconda punta nel 3-5-2, l’ex giocatore della Juventus è imprendibile.

Una Roma che danza sulle note del Tango, che si gode la vetta della classifica sulle ali di Mati Soulé. “Destro, sinistro” dice una nota canzone dedicata all’argentino: se il classe 2003 è questo, i giallorossi possono davvero sognare.