Roma, trattativa con il Molde per la cessione di Solbakken

Trattativa in corso tra la Roma e il Molde per la cessione di Ola Solbakken, reduce dal prestito all’Empoli

Non solo i movimenti in entrata per la Roma, che ha presentato un’offerta per Richard Rios e ha avuto nuovi contatti con il West Ham per Aguerd. I giallorossi stanno trattando con il Molde per il trasferimento di Ola Solbakken, reduce dall’esperienza in prestito all’Empoli.

Il classe ’98 potrebbe tornare in Norvegia dopo due anni. La Roma lo prelevò proprio dal Bodo-Glimt nel gennaio 2023. Nel mezzo, oltre all’avventura in Toscana, anche i prestiti all’Olympiakos e all’Urawa Reds.