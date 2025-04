Roma, Shomurodov entra in campo e in 3 minuti pareggia la gara contro la Juventus

Tra primo e secondo tempo Ranieri sceglie di togliere Hummels e di far entrare in campo Shomurodov: all’uzbeko bastano 3 minuti per pareggiare

Sono bastati solamente 3 minuti a Eldor Shomurodov per pareggiare la gara tra la Roma e la Juventus.

Tra il primo e il secondo tempo Ranieri ha deciso di far entrare l’uzbeko al posto di Mats Hummels, cambiando anche drasticamente lo schieramento della sua Roma.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo il 14 giallorosso è riuscito a pareggiare la partita sbloccata nel primo tempo da Manuel Locatelli con un tiro da fuori.

Per Shomurodov questo è il terzo gol nell’attuale campionato di Serie A dopo quelli segnati a Monza ed Empoli.

I numeri in stagione di Shomurodov

Come detto, quello contro la Juventus è stato il terzo centro stagione di Shomurodov dopo i gol a Monza ed Empoli. Il 14 giallorosso, poi, in campionato ha anche fornito due assist, uno sempre contro il Monza e uno contro il Bologna.

L’uzbeko ha segnato anche due reti importantissime in Europa League: una contro l’Eintracht Francoforte e una nell’andata degli ottavi di finale contro l’Athletic Bilbao.