Intorno all’ora di gioco di Roma-Sassuolo è stato prima assegnato e poi revocato un rigore ai giallorossi: il motivo

Intorno al 59′ minuto l’arbitro Marcenaro aveva assegnato un calcio di rigore alla Roma per un intervento di Muric su Soulè.

L’argentino era riuscito ad anticipare il portiere del Sassuolo che in uscita lo ha travolto. Dopo un rapido check con il VAR il direttore di gara ha tolto il tiro dagli undici metri ai giallorossi per fuorigioco del numero 18

“A seguito di revisione il numero 18 della roma è in fuorigioco prima di ricevere il fallo da rigore, tuttavia l’ammonizione del numero 49 rimane in quanto l’intervento è imprudente“: l’announcement di Marcenaro