Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali

La Roma ospita il Sassuolo nella 20esima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre

Dopo la vittoria contro il Lecce, la Roma punta al secondo successo consecutivo. Oggi, sabato 10 gennaio alle ore 18:00, i giallorossi ospitano il Sassuolo nel match valevole per la 20esima giornata di Serie A.

I neroverdi, reduci dal ko casalingo contro la Juventus per 0-3, cercheranno di conquistare almeno un punto per consolidare la posizione a metà classifica. Attualmente, la squadra di Fabio Grosso occupa l’undicesimo posto in Serie A, con 23 punti in 19 giornate.

La Roma punta alla qualificazione alla Champions League. I giallorossi hanno inaugurato il loro 2026 con un ko contro l’Atalanta e con il successo sul campo del Lecce. I gol di Dovbyk e Ferguson hanno assicurato 3 punti a Gasperini, che vuole vincere per restare in scia alle prime della classe.

Ecco le formazioni ufficiali della gara.

Le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ghilardi; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.