La Roma non si arrende per Sancho: nuovo tentativo dei giallorossi

La Roma non si arrende e sta provando a convincere Jadon Sancho

Nonostante il no ricevuto nella mattinata di lunedì 18 agosto, la Roma non ha mollato la pista che porta a Jadon Sancho del Manchester United.

I giallorossi non si arrendono, e in queste ore stanno provando convincere il calciatore inglese. Con i Red Devils non ci sono problemi, ma si lavora per cercare di strappare il via libera dell’ex Chelsea.

Resta quindi un piccolo spiraglio di vedere Sancho con la maglia della Roma, ma è comunque uno scenario complicato.

Da segnalare anche la partecipazione di Gian Piero Gasperini, che sta provando a spingere per avere Sancho nella sua rosa.