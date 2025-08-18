Telenovela Sancho: Bailey e lo United “alleati” della Roma

La Roma non si arrende per Sancho: nelle prossime ore si cercherà di convincere il giocatore.

La Roma non molla la pista che porta a Jadon Sancho. Domani, martedì 19 agosto, si continuerà a lavorare per convincere il calciatore.

Nel frattempo il Manchester United è diventato un “alleato” dei giallorossi e sta facendo capire al classe 2000 che è l’unica offerta veramente seria. Inoltre, anche Gasperini ha parlato diverse volte in videocall con l’attaccante.

Un altro complice è Leon Bailey. Il giamaicano, in arrivo a Roma nelle prossime ore, sta cercando di convincere l’amico Sancho di raggiungerlo nella squadra di Gasperini.

Anche se il giocatore non ha dato un’apertura e sta valutando altre possibilità, ancora non particolarmente concrete, restano degli spiragli positivi nella serata di oggi, lunedì 18 agosto, dopo la mattinata iniziata negativamente. Come raccontato, l’esterno inglese infatti aveva deciso di non dare l’ok per il trasferimento in giallorosso nelle scorse ore.