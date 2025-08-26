Roma, in queste ore la decisione su Salah-Eddine: Torino più avanti sul Werder Brema

La Roma deciderà nelle prossime ore a quale squadra cedere Salah-Eddine: il Torino è avanti rispetto al Werder Brema

Non solo mercato in entrata per la Roma. Mentre Massara è volato a Londra per trattare con l’agente di Sancho e George, i giallorossi si concentrano anche sulle cessioni.

E quella più imminente, in questo senso, riguarda Salah-Eddine. Il laterale olandese è ai margini della rosa, non ha giocato nelle ultime amichevoli e non è stato convocato da Gasperini per la prima gara di campionato contro il Bologna, ed è pronto a salutare.

Diverse le squadre interessate a lui, ma il Torino al momento è più avanti rispetto al Werder Brema.

In ogni caso, dopo soli pochi mesi e 3 presenze in giallorosso, l’olandese è pronto a lasciare la Roma.