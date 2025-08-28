Roma, Salah-Eddine verso il PSV
Salah-Eddine può tornare in Olanda: il difensore della Roma è orientato verso il trasferimento al PSV Eindhoven
Salah-Eddine va verso il PSV Eindhoven: il terzino della Roma potrebbe infatti tornare in Eredivisie.
Il giocatore è ai margini del progetto giallorosso, infatti non è stato convocato per la gara contro il Bologna.
Su di lui c’era anche l’interesse del Torino e del Werder Brema, ma Salah-Eddine è più orientato verso il PSV, soluzione che al momento lo convince di più.
Dopo pochi mesi, dunque, il terzino è pronto a salutare la Roma: resta da capire quale sarà la destinazione.